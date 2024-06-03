Мирон Маркевич может покинуть пост главного тренера Карпаты, сообщает Игорь Бурбас в своей программе на YouTube-канале BurBuz.

Карпаты решили разорвать сотрудничество с Маркевичем-младшим – известна причина

По информации источника, у наставника давний конфликт с шеф-скаутом "львов" Глебом Корниенко. С зимы клуб не может приобрести новых футболистов – оба блокируют трансферы друг друга. Отмечается, что Маркевич поставил руководству клуба условие: до 9 числа подписать двух игроков – испанца Пабло Альвареса из болгарского Черно Море и северомакедонца Яни Атанасова из Краковии. Иначе тренер угрожает увольнением, ведь именно он отвечает за результат.

Отмечается, что агентство PASS, одним из руководителей которого является Корниенко, прочно вошло в доверие президента Карпат Владимира Маткивского и уже предложило на место Маркевича двух кандидатов: Владислава Лупашко (за которого даже готовы выплатить компенсацию Ингульцу) и Унаи Мельгосу, который ныне возглавляет молодежную сборную Украины (и является бывшим воспитанником PASS).

Напомним, PASS Education – образовательная платформа, на базе которой получили профессиональные знания более 100 скаутов и аналитиков (она создавалась как альтернатива агентства ProStar Вадима Шаблия). К слову, еще одним представителем PASS в Карпатах является Владимир Кравчук, который работает аналитиком.

Ранее Карпаты покинули тренеры Остап Маркевич и Павел Таран.

Карпати повертаються: в УПЛ їх чекає пристрасне дербі з Рухом, революція складу і... ймовірне розчарування