"Це був напружений поєдинок. У першому таймі ми не домінували, але, попри це, ми були кращими та показали гру, яку хотіли. У другому таймі ми зіграли 15 дуже хороших хвилин, але коли ти не забиваєш, суперник на своєму полі тисне.

Прикра осічка Жирони з асистами Довбика і Циганкова у відеоогляді матчу з Алавесом – 2:2

Результат справедливий, тому що в підсумку обидві команди забили по два голи, але я вважаю, що гра була ближча до нашої перемоги.

Ми більше не залежимо від самих себе. Якщо Барселона переможе в чотирьох матчах, то посяде другу сходинку. У нас була ця перевага, ми нею не скористалися. Нас це злить", – цитує Санчеса Marca.

Нагадаємо, після 35-ти турів Жирона набрала 75 очок і йде у турнірній таблиці Ла Ліги другою. У Барселони 73 пункти і гра в запасі.

Асист Довбика і передасист Циганкова не допомогли здолати Алавес – Жирона зіграла внічию на користь Барселони