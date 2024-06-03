Голкипера Реала и сборной Украины Андрея Лунина встречали бурными аплодисментами на борту самолета в Лондон.

Украинец не смог вылететь вместе с командой на финал Лиги чемпионов со "сливочными", поскольку заболел. Андрей Лунин путешествовал в Лондон самостоятельно. Пилот самолета, в котором летел голкипер, попросил пассажиров поддержать украинца аплодисментами.

Лунин попал в символическую сборную ЛЧ – украинец имеет самую высокую оценку в задней линии

"Я хотел попросить об особой услуге самого уважаемого пассажира этого рейса, которым является Андрей Лунин. На мой взгляд, Мадрид находится там, где находится, благодаря ему. Это все благодаря той работе, которую он проделал в течение сезона. Hala Madrid", – сказал пилот.

После речи в салоне самолета прозвучали аплодисменты. Лунин застенчиво улыбнулся и продолжил свое путешествие.

Стоит напомнить, что Реал победил в финале Лиги чемпионов Боруссию Д (2:0). Андрей во второй раз завоевал трофей со "сливочными".

Реал выиграл Лигу чемпионов, одолев Боруссию – провальный тайм Анчелотти, Куртуа оставил Дортмунд с носом