Английский вратарь начинал сезон в статусе первого номера "сливочных". Впрочем, Андрею Лунину удалось подвинуть Кепу в иерархии, продемонстрировав фантастические результаты.

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Во время матча с Манчестер Сити в серии пенальти украинец взял 11-метровый от Бернарду Силвы. Считалось, что именно Кепа подсказал Лунину, как игрок "горожан" будет пробивать. Во время празднования трофея Лиги чемпионов журналист клубного канала сказал: "Кепа, спасибо за пенальти Бернарду". А вратарь ответил: "Спасибо".

Напомним, что арендное соглашение Аррисабалаги истекает в конце июня 2024 года. Реала не будет выкупать голкипера у Челси и он вернется в Лондон.

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