Тренерский штаб "сине-желтых" определился с игроками, которые сыграют в спарринге с немцами.

В заявку на матч Германия – Украина попали 25 футболистов, сообщает официальный сайт УАФ.

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Из тех футболистов, которые сейчас находятся в лагере национальной команды, в список не был включен лишь защитник Эвертона Виталий Миколенко.

Заявка сборной Украины на товарищеский матч с Германией:

1. Георгий Бущан, 2. Ефим Конопля, 3. Александр Сваток, 4. Максим Таловеров, 5. Сергей Сидорчук, 6. Тарас Степаненко, 7. Андрей Ярмоленко, 8. Руслан Малиновский, 9. Роман Яремчук, 10. Михаил Мудрик, 11. Артем Довбик, 12. Анатолий Трубин, 13. Илья Забарный, 14. Георгий Судаков, 15. Виктор Цыганков, 17. Александр Зинченко, 18. Владимир Бражко, 19. Николай Шапаренко, 20. Александр Зубков, 21. Валерий Бондарь, 22. Николай Матвиенко, 23. Андрей Лунин, 24. 24. Александр Тымчик, 25. Владислав Ванат, 26. Богдан Михайличенко.

Напомним, дуэль между Германией и Украиной состоится уже сегодня, 3 июня, в Нюрнберге. Начало встречи в 21:45 по Киеву.

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