– Ничья с Германией – хороший результат?

– У каждой команды были свои задачи. Я доволен результатом, но было достаточно ошибок в обороне. Надо работать. Перед матчем я говорил игрокам, что они сейчас не готовы на 100%. Играть против такой команды надо в полной готовности. Впрочем, это важный спарринг для нас, и я уверен, что он поможет нам подготовиться к Евро.

– Почему была выбрана схема с тремя центральными защитниками?

– Потому что мы анализировали игру сборной Германии в предыдущих матчах. Сейчас они очень хорошо используют коридоры, а мы пытались их закрыть. Думаю, нам это удалось. Во втором тайме появилась усталость, и было трудно противостоять. Но говорю – очень важный спарринг для нас.

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– Чем вас сегодня удивила Германия?

– По сравнению с игрой год назад они очень прибавили. Возможно, тренер что-то дал игрокам. Я считаю, что эта команда стала сильнее. Это один из фаворитов Евро.

– Можно ли сказать, что нынешняя игра была хорошей разминкой? Полный стадион, хорошая атмосфера. Как вам?

– Это не разминка. Когда стадион заполнен, все играют на максимум. Считаю, что для наших игроков, людей это очень важно. Они видят, как футболисты действительно борются на поле. Я благодарен игрокам, что они передали дух нашей нации.

– Как оцените игру Зинченко? Сегодня он играл левого защитника, как в Арсенале.

– Это была его задача. Он так играет не только у нас, но и в Арсенале. Считаю, что он сегодня был очень мотивирован, сыграл 90 минут. Считаю, что сыграл очень хорошо.

– Как вам игра Анатолия Трубина? Уже определились с №1 на Евро?

– У нас есть три игры до Евро. Все вратари получат практику в этих спаррингах, после которых мы примем решение, – резюмировал Ребров в комментарии MEGOGO.

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