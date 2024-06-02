"Да, сейчас я свободный агент и могу поехать этим летом куда угодно. Но я не веду продвинутых переговоров ни с одним клубом, поскольку все мое внимание сосредоточено на Евро-2024", – приводит слова Депая Фабрицио Романо со ссылкой на издание NOS.

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Контракт Мемфиса с Атлетико подходит к концу в июне 2024 года, а "матрасники" решили не продлевать сотрудничество. В прошлом сезоне нидерландец провел 31 матч за Атлетико, в которых отметился 9 голами и 2 ассистами.

За свою карьеру Депай успел поиграть в ПСВ, Манчестер Юнайтед, Лионе, Барселоне и Атлетико. Мемфис также получил вызов на Евро-2024, после которого и будет определяться со своим будущим.

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