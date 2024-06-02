"На этой неделе некоторые СМИ говорили о предложениях, клубы, интерес... Я ничего об этом не знаю и мне это не интересно. Даже если есть предложения, я об этом не знаю... Я остаюсь. Я счастлив здесь. Как я могу уйти из Реала?!" – приводит слова Родриго Фабрицио Романо.

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Заметим, что Реал вскоре объявит о трансфере Килиана Мбаппе, а Родриго мог стать жертвой перехода суперзвезды. На бразильца уже положил глаз Манчестер Сити, а Родриго в недавнем интервью назвал "горожан" лучшей командой мира.

Напомним, Родриго пришел в Реал пять лет назад. В последних сезонах бразилец превратился в ключевого игрока атаки. В прошлом сезоне Родриго сыграл всего в 51 матче, в которых отметился 17 голами и 9 ассистами.

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