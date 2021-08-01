"У Мистера простуда, немного поднялась температура. Врач говорит, что причиной, скорее всего, стали перепады погоды. На улице – жара, в кабинете работает кондиционер. Все это привело к простуде. Врач решил, что для Мистера лучше остаться на трибуне, чтобы не нервничать у поля. Мы все желаем Мистеру скорейшего выздоровления. Ребята очень переживают. Думаю, что часть прилагаемых ими усилий посвящена и Мистеру. Футболисты старались играть и за главного тренера. По крайней мере, я надеюсь на это.

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Каково состояние Попова? Я пока не знаю, вопрос нужно адресовать врачам. Тот стык с нападающим гостей мне сразу не понравился. Будем надеяться, что это только ушиб. Денис прикладывал лед в раздевалке, ему поставили специальный аппарат. Думаю, что в ближайшие дни он пройдет более тщательный медосмотр.

Отсутствие Вербича? К сожалению, у Беньямина одна травма зажила, а другая появилась. Он очень удачно вошел в игру с Унионом на сборах, забил мяч, но буквально через несколько минут неудачно упал на плечо. У него проблема с ключицей, нужно время, чтобы она зажила. Он не должен играть контактно, а может только тренироваться с командой. Будем ждать еще 10-12 дней, пока Вербич восстановится", – цитирует Караса официальный сайт Динамо.

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