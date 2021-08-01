"У Містера застуда, трохи піднялася температура. Лікар каже, що причиною, радше за все, є перепади погоди. На вулиці – спека, у кабінеті працює кондиціонер. Все це призвело до застуди. Лікар вирішив, що для Містера краще залишитися на трибуні, щоб не нервувати біля поля. Ми всі бажаємо Містеру якнайшвидшого одужання. Хлопці дуже переживають. Думаю, що частина докладених ними зусиль присвячувалася і Містеру. Футболісти намагалися грати і за головного тренера. Принаймні, я сподіваюся на це.

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Який стан Попова? Я поки не знаю, питання потрібно адресувати лікарям. Той стик із нападником гостей мені відразу не сподобався. Будемо сподіватися, що це лише забій. Денис прикладав лід у роздягальні, йому поставили спеціальний апарат. Думаю, що найближчими днями він пройде більш ретельний медогляд.

Відсутність Вербіча? На жаль, у Беньяміна одна травма зажила, а інша з'явилася. Він дуже вдало увійшов у гру з Уніоном на зборах, забив м'яч, але буквально через кілька хвилин невдало впав на плече. У нього проблема з ключицею, потрібен час, щоб вона зажила. Він не повинен грати контактно, а може тільки тренуватися з командою. Будемо чекати ще 10-12 днів, поки Вербіч відновиться", – цитує Караса офіційний сайт Динамо.

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