Динамо – Верес – 4:0 – відео голів та огляд матчу
22:46 - Читать на русском
Динамо без проблем розбило Верес у 2 турі УПЛ. Дивіться відео голів та огляд матчу Динамо – Верес.
Динамо одразу пішло вперед, подарувавши два забитих м'ячі вже до 6 хвилини матчу. Спочатку Попов головою переправив м'яч у ворота після скидки Караваєва, а вже через 2 хвилини Тимчик точним навісом знайшов у штрафному Гармаша.
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Ідеальний початок матчу для Динамо зіпсувала травма Попова. Втім, ще до перерви кияни зробили перевагу розгромною завдяки класному голу Тимчика – Олександр влетів у штрафний, підібрав м'яч під ліву ногу та пробив у ближню дев'ятку. А крапку в зустрічі поставив Циганков, заробивши пенальті на останніх хвилинах.
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