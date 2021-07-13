"Футболист, который забивает мяч, всегда остается в памяти. Он всегда важен, поскольку находился в штрафной и замкнул ту передачу. Нападающий выходит на поле ради того, чтобы забить.

Луческу не хочет видеть Кулача в Динамо, – журналист

И атака была очень хорошей. Леднев сделал хорошую передачу на Тимчика, то хорошо подал. Словом, получилась хорошая комбинация, которая завершилась голом", – приводит слова Караса официальный сайт Динамо.

Напомним, Шкурин в дебютном поединке за "бело-синих" отличился забитым мячом, спася киевлян от поражения в спарринге с Серветтом.

Динамо начало второй сбор ничьей против Серветта – Шкурин дебютировал, забив спасительный гол