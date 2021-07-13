"Футболіст, який забиває м'яч, завжди залишається в пам'яті. Він завжди важливий, оскільки перебував у штрафному майданчику і замкнув ту передачу. Нападник виходить на поле заради того, щоб забити.

Луческу не хоче бачити Кулача в Динамо, – журналіст

І атака була дуже хорошою. Лєднєв зробив хорошу передачу на Тимчика, той добре подав. Словом, вийшла хороша комбінація, яка завершилася голом", – наводить слова Караса офіційний сайт Динамо.

Нагадаємо, Шкурін в дебютному поєдинку за "біло-синіх" відзначився забитим м'ячем, врятувавши киян від поразки у спарингу зі Серветтом.

Динамо почало другий збір нічиєю проти Серветта – Шкурін дебютував, забивши рятівний гол