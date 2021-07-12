Лучший форвард УПЛ прошлого сезона Владислав Кулач пока не смог убедить главного тренера киевлян Мирчe Луческу в том, что нужен команде.

"Насколько мне известно, Луческу не горел желанием брать Влада на второй сбор. Но тем не менее, после определенных рекомендаций, он туда поехал.

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На самом деле, незавидная ситуация для футболиста и для тренера. Потому что это напоминает историю с Владимиром Костевичем, которого Луческу не горел особой инициативой приглашать в команду. Чем это заканчивается, мы прекрасно понимаем.

Действия Динамо в этой ситуации можно оправдать только одним способом. Что, возможно, киевляне все же подпишут с Кулачем какое-то соглашение, но тогда останется только отправить лучшего бомбардира прошлого сезона в аренду", – сказал журналист Михаил Спиваковский в программе "ТаТоТаке".

Напомним, после завершения контракта с Ворсклой Кулач в статусе свободного агента проходит сборы с Динамо.

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