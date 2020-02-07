Тренер Баварии вступился за Коутиньо перед критиками

Полузащитник Баварии Филиппе Коутиньо еще покажет свой потенциал, по крайней мере, так считает наставник мюнхенцев Ганс-Дитер Флик.

"Коутиньо сейчас очень трудно. На последних занятиях Филиппе тренировался очень хорошо.

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Конечно, не все было хорошо в матче с Хоффенхаймом (Кубок Германии, 4:3 – прим.), но и не все так плохо. Не думаю, что он на 100% доволен результатами, которые он показывает в данный момент, но это наш игрок, и мы должны помочь ему.

Я уверен, что он нам еще поможет, поэтому нам нужно подождать. В каждой карьере есть взлеты и падения, не так легко вписаться в такую ​​однородную команду. Коутиньо находится в хорошей форме, а я положительно настроен", – цитирует Флика Goal.

Напомним, 27-летний бразилец защищает цвета Баварии на правах аренды, контракт Филиппе принадлежит Барселоне. В текущем сезоне Бундеслиги Коутиньо провел 18 матчей, в которых отметился 6-ю голами и совершил столько же ассистов.

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