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Тренер Баварії заступився за Коутінью перед критиками

20:12 320 Читать на русском
Тренер Баварії заступився за Коутінью перед критиками
Філіппе Коутінью / Фото ФК Баварія

Півзахисник Баварії Філіппе Коутінью ще покаже свій потенціал, принаймні, так вважає наставник мюнхенців Ганс-Дітер Флік.

 

"Коутінью зараз дуже важко. На останніх заняттях Філіппе тренувався дуже добре.

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Звичайно, не все було добре у матчі з Хоффенхаймом (Кубок Німеччини, 4:3 – прим.), але і не все так погано. Не думаю, що він на 100% задоволений результатами, які він показує в даний момент, але це наш гравець, і ми повинні допомогти йому.

Я впевнений, що він нам ще допоможе, тому нам потрібно почекати. У кожній кар'єрі є злети і падіння, не так легко вписатися в таку однорідну команду. Коутінью перебуває в хорошій формі, а я позитивно налаштований", – цитує Фліка Goal.

Нагадаємо, 27-річний бразилець захищає кольори Баварії на правах оренди, контракт Філіппе належить Барселоні. В поточному сезоні Бундесліги Коутінью провів 18 матчів, в яких відзначився 6-ма голами та здійснив стільки ж асистів.

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Ганс-Дітер Флік Ханс-Дітер Флік Баварія Баварія Німеччина Баварія - Хоффенхайм Філіппе Коутінью Філіппе Коутінью
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