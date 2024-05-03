Круг претендентов на пост главного тренера Баварии расширяется. Вслед за Ральфом Рангником, который сейчас работает со сборной Австрии, в число претендентов попал наставник Анатолия Трубина в Бенфике Рогер Шмидт. Об этом сообщил журналист Кристиан Фальк.

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Известно, что в контракте с португальским клубом у тренера прописана возможность преждевременного расторжения контракта. Клаусула составляет 30 миллионов евро. Впрочем, Бенфика вряд ли будет удерживать немецкого специалиста, ведь выполнение главной задачи – победить в чемпионате Португалии – он провалил. За три тура до финиша "орлы" отстают от лидирующего Спортинга на 5 очков.

Ранее Шмидт работал в Падерборне, Зальцсбурге, Байере, ПСВ и в китайском Бэйцзин Гоань. Из трофеев выигрывал кубки Австрии и Нидерландов, а в Португалии стал с Бенфикой чемпионом в 2023 году.

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