Тренер Трубина может возглавить Баварию – в контракте прописана астрономическая клаусула
Рогер Шмидт является претендентом на место главного тренера немецкого гранда.
Круг претендентов на пост главного тренера Баварии расширяется. Вслед за Ральфом Рангником, который сейчас работает со сборной Австрии, в число претендентов попал наставник Анатолия Трубина в Бенфике Рогер Шмидт. Об этом сообщил журналист Кристиан Фальк.
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Известно, что в контракте с португальским клубом у тренера прописана возможность преждевременного расторжения контракта. Клаусула составляет 30 миллионов евро. Впрочем, Бенфика вряд ли будет удерживать немецкого специалиста, ведь выполнение главной задачи – победить в чемпионате Португалии – он провалил. За три тура до финиша "орлы" отстают от лидирующего Спортинга на 5 очков.
Ранее Шмидт работал в Падерборне, Зальцсбурге, Байере, ПСВ и в китайском Бэйцзин Гоань. Из трофеев выигрывал кубки Австрии и Нидерландов, а в Португалии стал с Бенфикой чемпионом в 2023 году.
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