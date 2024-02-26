Ротань круто закрыл Шахтер – Александрия отобрала очки у беззубых "горняков", Зубков получил травму
Шахтер расписал ничью с Александрией (0:0) в рамках 18 тура УПЛ. Отчет о матче читайте на "Футбол 24".
Шахтер раньше других украинских команд вышел из отпуска и успел вылететь из Лиги Европы от Марселя. В чемпионате тренерский штаб решил не рисковать Степаненко и выставил состав, который наигрывал на сборах. Крыськив в центре поля, Кевин в компании Педриньо на фланге, а на острие появился Эгиналдо.
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Начало встречи дважды смещали из-за воздушной тревоги. Соперники вышли на поле с задержкой в более 100 минут. Возможно, это повлияло на зрелищность – в первом тайме Шахтер и Александрия на двоих нанесли лишь 5 ударов.
Крутой план Ротаня
Впрочем, сперва нужно говорить о том, как Александрия умело сдерживала чемпионов Украины. Крепкий средний блок с эпизодической активизацией прессинга. Хозяева полностью перекрывали центр поля, вытесняя Шахтер на фланги. Руслан Ротань постоянно призывал своих игроков располагаться поуже.
Александрия пресекала каждую попытку Шахтера разыграть через центр. У Судакова не было пространства, Бондаренко вынужден был открываться на флангах, а Крыськив ошибался под давлением и дарил мяч. "Желто-черные" организовали ряд перспективных контратак – проблемы возникали с последним пасом.
Травма Зубкова
Шахтер в таких условиях имел два способа обострения: забросы из глубины на ход быстрым бразильцам и дриблинг Зубкова. Александр получил повреждение после воздушной дуэли с Калюжным и ушел с поля. И без того предсказуемый Шахтер совсем потерял остроту.
Еще одна пауза и справедливая ничья
Со временем Александрия вообще забрала себе мяч и заставила "горняков" обороняться. Михайленко мощно приложился издали после обрезки Шведа. Было несколько хороших прострелов в штрафную площадь, хозяева исполнили серию стандартов.
Марино Пушич попытался отрезвить команду заменами, выпустив Степаненко, Сикана и Траоре. Но самым острым оставался удар Бондаренко, который завершил прорыв Шведа. Затем матч снова прервала воздушная тревога.
После возобновления игры Шахтер доминировал. Александрия явно надеялась отсидеться в обороне последние 15 минут, а дончане давили. Правда, реальных моментов так и не возникло. Швед с острого угла пробил в штангу, прострел Педриньо остановил голкипер – вот и все.
Шахтер набрал 32 очка и занимает четвертое место, отставая от лидера УПЛ на 5 баллов (имея две игры в запасе). Александрия имеет в активе 17 пунктов и 11 место.