"Футбол 24" анализирует первый поединок Шахтера с Марселем в борьбе за выход в 1/8 финала Лиги Европы.

Накануне в Гамбурге донецкий Шахтер благодаря 19-летнему бразильцу Эгиналдо сумел спастись против французского Марселя (2:2). Форвард "горняков" сравнял счет уже в добавленное арбитром время.

Наибольшую же огласку в украинской и французской прессе наделал эпизод на 27-й минуте поединка, когда арбитр встречи Эрик Ламбрехтс преждевременно зафиксировал нарушение на Зубкове, таким образом отменив вполне законное взятие ворот в исполнении дончан. О потенциальном пенальти в ворота Ризныка, проблеме крайних защитников Шахтера, эгоистичности Зубкова, антирекорде Марселя и не только смотрите в новом выпуске YouTube-канала "Футбол 24".

Шахтер может уволить легенду Милана, конфликт и хаос в стане Марселя, Обамеянг – не угроза