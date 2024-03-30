В субботу 30-й тур чемпионата Италии стартовал с нескольких матчей. Отчет о них читайте на "Футбол 24".

Италия, Серия А, 30-й тур

Дженоа – Фрозиноне – 1:1

Голы: Гудмундссон, 30 (п.) – Жезус, 36

Торино – Монца – 1:0

Гол: Санабрия, 68 (п.)

Удаление: Пессина, 72 (Монца, вторая желтая карточка)

Обидчик Украины обратился к Малиновскому и Зинченко и получил мгновенный ответ

В первом матче дня Дженоа принимала Фрозиноне. Уже на 10-й минуте Васкес должен был выводить генуэзцев вперед, но головой направил мяч в перекладину. Через мгновение лишь реакция кипера гостей спасла от выстрела Сабелли в девятку. В середине тайма Околи неудачным подкатом привез в свои ворота пенальти, который четко реализовал палач Украины и автор лучшего гола плей-офф отбора на Евро-2024 Гудмундссон. Но прошло всего пять минут и Фрозиноне отыгрался.

На второй тайм Альберто Джилардино выпустил Руслана Малиновского, который начинал в запасе. К сожалению, украинец провел на поле лишь 17 минут – неудачный подкат вывел из игры нашего земляка и пришлось делать вынужденную замену. Уже в добавленное время Торсбю сыграл рукой и игроки Фрозиноне требовали пенальти, но арбитр оставил все без изменений.

В параллельном матче Торино удержало победу над Монцой. Соседи по турнирной таблице ограничились одним голом, забитым с одиннадцатиметрового в середине второго тайма. Пессина через 3 минуты получил второй "горчичник" и оставил свою команду в меньшинстве, поэтому довести игру до логического завершения для "быков" было делом техники.

Лунін на піку – що робити з Реалом?