Интер неделю назад переиграл Милан и стал чемпионом Италии, добавив вторую звезду на эмблему. Дерби завершилось дракой – Дюмфрис с Тео Эрнандесом заработали удаления.

Интер добыл 20-е чемпионство Италии, переиграв Милан в дерби с тремя удалениями – "нерадзурри" установили рекорд

Нидерландец вспомнил стычку во время чемпионского парада "нерадзурри" в воскресенье. Он взял у болельщиков баннер, на котором изображен сам Дензел, выгуливая пса с лицом Тео.

Дюмфриса оштрафуют на 4-5 тысяч евро, сообщает Gazzeta dello Sport. Это была месть от фулбека за прошлый год – тогда Тео, Меньян, Крунич и Тонали также показывали оскорбительные для Интера плакаты на праздновании.