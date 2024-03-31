Украинский полузащитник Руслан Малиновский, который в матче 30-го тура Серии А против Фрозиноне вышел во втором тайме, успел сыграть лишь 17 минут. Врач спортивной медицины Дмитрий Бабелюк проанализировал травму хавбека.

"Руслан Малиновский травмировал заднюю поверхность бедра. Стоит отметить, что механизм травмы не совсем типичный – Руслан почувствовал внезапную боль после передачи (то есть после внезапного напряжения).

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Такой механизм травмы характерен для травмы сухожилия. Поэтому, ввиду видео, есть опасения, что в травму мышц может быть включено и сухожилие, что значительно пролонгирует любое восстановление.

1-й и 2-й степени травмы – это только мышцы и фасции, а вот 3-я степень уже захватывает и сухожилие. Надеюсь, что все обойдется, но механизм травмы был очень настораживающим, что может указывать на 3-ю степень.

Относительно причин, то Руслан сыграл на четвертый день после игры сборной Украины, что соответствует еврокубковому графику команд. Понятно, что он давно не играл через два дня на третий, хотя в плане восстановления, времени, средств и методов должно было быть достаточно. Конечно, все это сказывается, но в конце концов травмы просто происходят", – написал Бабелюк в своем Telegram-канале.

Напомним, Малиновский в текущем сезоне провел за Дженоа 28 матчей, в которых забил 3 гола и отдал 2 ассиста.

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