Украинец внезапно не попал в заявку на матч против Реал Сосьедада. Издание Mundo Deportivo сообщило о травме колена, которая может выбить Довбика до конца нынешнего сезона. Впрочем, лучший бомбардир Жироны советует не драматизировать.

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"Есть небольшое повреждение. Проводим углубленное обследование. При разрыве возвращаются за месяц, поэтому пишут неправду", – заявил Довбик в комментарии Tribuna.

Напомним, легионер Жироны делит первую строчку гонки бомбардиров Ла Лиги с Беллингемом и Майоралем. Артем оформил 14 голов и 5 ассистов в 21 матче.

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