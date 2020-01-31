Трансферное окно, зима-2020: дедлайн – LIVE

Зимнее трансферное окно в ведущих европейских чемпионатах закрывается в пятницу, 31 января. За самыми интересными переходами дедлайна следите на "Футбол 24".

31 января – последний шанс усилиться перед второй половиной сезона для клубов чемпионатов Испании, Англии, Германии, Италии и Франции. Футбол 24 в режиме LIVE на этой странице освещает главные события заключительного дня трансферного окна.

Барселона в последний момент отказалась от бывшей звезды Примеры – игрок иронично прокомментировал срыв трансфера мечты

В пятницу стоит ожидать несколько громких трансферов. В частности, европейские гранды вроде Манчестер Юнайтед, миланского Интера и Барселоны стремятся подписать центрфорварда. Тем временем лондонский Арсенал продолжает поиски усиления в линию обороны, а Жозе Моуринью хотел бы взять нескольких игроков под свое видение игры Тоттенхэма.

09:33. Бронзовый призер ЧМ-2018 Янник Феррейра Карраско вернется в Атлетико, в котором выступал в 2015-2018 гг. Бельгиец, очевидно, бежит от коронавируса – последние 2 года он провел в китайском Далянь Ифан.

07:30. Итальянский Милан отдал Родригеса в аренду ПСВ. Швейцарец, который провел лишь 5 матчей в нынешнем сезоне, мог оказаться в Наполи. Однако, "россонери" отправили его в Эредивизи, поскольку "партенопейцы" не были готовы взять на себя обязательство выкупить Родригеса.

Роналду, посунься – унікальний маестро топ-трансферів будує новий суперклуб і вже шокує гігантів