5 сентября многолетний капитан Динамо Сергей Сидорчук покинул киевский клуб, подписав с бельгийским Верстерло контракт на три года. О стоимости трансфера не сообщалось, а по данным Transfermarkt киевляне получили за свою звезду 1,5 млн евро (хотя президент Динамо Игорь Суркис ранее заявил, что много на этом переходе не заработал).

Сидорчука предлагали трем бельгийским клубам, – источник

Как отмечает "ТаТоТаке", указанные статистическим порталом цифры являются некорректными – Вестерло выложил за Сидорчука втрое меньше. По информации источника, базовая сумма без бонусов, которую бельгийцы заплатили Динамо за Сергея – 500 тысяч евро.

Напомним, Сидорчука предлагали также Андерлехту, Генту и Генку, однако ни один из этих клубов не изъявил желания подписывать 32-летнего полузащитника.

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