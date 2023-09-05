Киевский клуб действительно находится на финишной прямой продажи капитана в Бельгию, информирует ТаТоТаке. Правда, речь идет о 3-летнем контракте с Вестерло, а не Левеном, о котором сообщал Игорь Бурбас. Президент Динамо Игорь Суркис объяснил, почему сейчас согласился отпустить 32-летнего капитана.

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"Динамо не заработает на этом трансфере больших денег. Но дело не в стоимости игрока, а в том, что я не мог отказать человеку, который на протяжении десяти лет верой и правдой служил команде и был ее капитаном. Сергей заслужил право попробовать себя в европейском футболе. А мы вырастили ему смену – есть молодой Бражко, более опытные Андриевский и Шепелев. Все стороны останутся довольны", – сказал Суркис.

Добавим, что Вестерло после шести туров набрал всего одно очко и идет предпоследним в таблице Лиги Жупиле. У Сидорчука не будет никаких проблем с пересечением государственной границы, поскольку он вместе с женой воспитывает четырех детей.

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