Самым дорогим среди украинских представителей английской Премьер-лиги остается полузащитник Арсенала Александр Зинченко. Новоиспеченный вице-чемпион Англии стоит сейчас 38 млн евро. К слову, Зина подешевел сразу на 4 миллиона, упав в цене впервые с 2021 года, когда еще выступал за Манчестер Сити.

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Позиции вингера Челси Михаила Мудрика (35 млн) и защитника Эвертона Виталия Миколенко (28 млн) изменений не претерпели.

В свою очередь прибавил в цене Илья Забарный из Борнмута (32 млн). Наибольший же прогресс претерпел Егор Ярмолюк из Брентфорда, подорожав сразу вдвое (10 млн).

Напомним, по итогам сезона Арсенал занял в турнирной таблице АПЛ вторую строчку, Челси стал шестым, а Борнмут двенадцатым. Эвертон и Брентфорд финишировали на пятнадцатом и шестнадцатом местах соответственно.

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