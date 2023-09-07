5 вересня багаторічний капітан Динамо Сергій Сидорчук покинув київський клуб, підписавши з бельгійським Верстерло контракт на три роки. Про вартість трансферу не повідомлялось, а за даними Transfermarkt кияни отримали за свою зірку 1,5 млн євро (хоча президент Динамо Ігор Суркіс раніше заявив, що багато на цьому переході не заробив).

Сидорчука пропонували трьом бельгійським клубам, – джерело

Як зазначає "ТаТоТаке", вказані статистичним порталом цифри є некоректними – Вестерло виклав за Сидорчука втричі менше. За інформацією джерела, базова сума без бонусів, яку бельгійці заплатили Динамо за Сергія – 500 тисяч євро.

Нагадаємо, Сидорчука пропонували також Андерлехту, Генту і Генку, однак жоден з цих клубів не виявив бажання підписувати 32-річного півзахисника.

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