Экс-капитана Динамо Сергея Сидорчука предлагали сразу трем бельгийским клубам, сообщает Sport.ua.

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Известный агент Сергей Серебренников пытался трудоустроить своего клиента в Андерлехте, Генте или Генке. Однако ни один из клубов не проявил предметного интереса к украинскому полузащитнику (Андерлехт искал игрока в середину поля, но остановил свой выбор на другом футболисте Динамо – Джастине Лонвейке).

Отмечается, что реальное желание подписать Сидорчука было лишь у Вестерло и Лёвена. В борьбе за украинца победил первый, ведь предложил лучшие финансовые условия Динамо и самому игроку. К слову, по данным Transfermarkt киевляне получили за трансфер своей звезды 1,5 млн евро (ранее президент Динамо Игорь Суркис заявил, что много на этом переходе не заработал).

Напомним, Сидорчук подписал с новым клубом контракт на три сезона и присоединится к команде после паузы на матчи сборных.

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