"Футбол 24" в проекте "Український ген" продолжает рассказывать интересные факты из жизни украинских звезд футбола современности и прошлого.

В новом эпизоде предлагаем Вам узнать, как скромный и серьезный парень Георгий Судаков вырос в едва ли не главную надежду украинского футбола.

Как звезда Шахтера потратил первую зарплату, в каком чемпионате мечтает играть и что называет главной целью в жизни. Об этом и не только смотрите в новом выпуске YouTube-канала "Футбол 24".

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