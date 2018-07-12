Трансфер Роналду: проиграли все – Реал, Ювентус и сам игрок

Криштиану Роналду променял Реал на Ювентус. В Испании считают, что этим трансфером не может похвастаться ни одна из сторон.

Поражение Реала

Реал, продав Роналду, потерял 50 голов за сезон и возможность достойно попрощаться с очередной легендой. Криштиану пошел по пути Рауля и Касильяса, покинув королевский клуб через "черный выход". Мадрид потерял настоящего зверя: 451 гол за 9 сезонов, 4 Лиги чемпионов и 4 "Золотых мяча" в "сливочной" футболке. Наиболее значимая фигура в истории Мадрида после Ди Стефано идет без почестей, и это – очень грустно. Пожалуй, самый большой клуб в истории футбола не ценит легенд, считает Marca.

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Конечно, после трансфера Роналду Реал приобретет не одного, а несколько звездных исполнителей. Флорентино Перес мечтает о новой эре "галктикос", но ни один из футболистов, которые приедут в Мадрид, не будут забивать по 50 голов в течение девяти сезонов. Сейчас таких игроков только двое – один поехал в Турин, а другой никогда не наденет футболку Реала. Да, королевский клуб получил за Роналду 100 миллионов евро, что совсем неплохо, как для 33-летнего футболиста, но не для Криштиану. Легенды – бесценны. В Барселоне это понимают немного лучше, чем в Мадриде ...

Поражение Роналду

Португалец покинул Реал совсем не потому, что ему захотелось новых впечатлений, или вызовов. Прекратите, ему – 33, а солнечный Мадрид – идеальное место для его семьи. Криштиану был реально счастлив в Испании. "Выкурить" Роналду отсюда могла только злость и собственное эго. Так и случилось... 5-кратный обладатель "Золотого мяча" чуть ли не ежедневно жаловался на нехватку любви со стороны клуба, который отказывался повышать ему зарплату до уровня Месси и якобы никак не защищал от назойливых налоговиков. И вот здесь хочется выступить в защиту Флорентино. Разве президент вел финансовую отчетность португальца и скрывал его доходы?

Роналду обиделся и ушел – это его право. Однако португалец должен понимать, что свой нынешний статус он не получил самостоятельно. За его спиной всегда находился один из крупнейших клубов мира и партнеры, которые играли для него. Футбол – коллективный вид спорта, поэтому Криштиану вряд ли бы добился чего-то без Модрича, Рамоса или Марсело. Роналду не будет забивать в Ювентусе 50 голов за сезон, он не будет участвовать в матче, который собирает наибольшую зрительскую аудиторию мира, а также не будет видеть солнца так часто, как в Мадриде. Его трансфер – это личное поражение. Совсем скоро португалец это поймет.

Поражение Ювентуса

В Италии трансфер Роналду считают сделкой века. В Турин переезжает действующий обладатель "Золотого мяча", что было даже сложно представить еще несколько лет назад. Однако где-то через неделю, когда пройдет эйфория, Ювентусу придется изрядно обдумать свою финансовую ситуацию. Приобретение Роналду потянуло на 345 миллионов евро, включая зарплату португальца (60 млн в год с учетом налогов). Просто сумасшедшие расходы на игрока, которому скоро исполнится 34.

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Криштиану, конечно, находится в прекрасной физической форме, однако не будем забывать, что в сезоне 2017/18 он пропустил 17 матчей. Его тело требует регулярного отдыха, и после переезда в Италию ротации никуда не денутся. Таким образом, получается, что Ювентус потратил 112 млн евро на футболиста, который уже не сможет провести 50 матчей за сезон. А с годами тело Роналду точно не будет молодеть...