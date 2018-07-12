Трансфер Роналду: програли усі – Реал, Ювентус та сам гравець

Кріштіану Роналду проміняв Реал на Ювентус. В Іспанії вважають, що цим трансфером не може похвалитись жодна зі сторін.

Поразка Реала

Реал, продавши Роналду, втратив 50 голів за сезон та можливість достойно попрощатись з черговою легендою. Кріштіану пішов шляхом Рауля і Касільяса, покинувши королівський клуб через "чорний вихід". Мадрид втратив справжнього звіра: 451 гол за 9 сезонів, 4 Ліги чемпіонів та 4 "Золоті м'ячі" у "вершковій" футболці. Найбільш визначна фігура в історії Мадрида після Ді Стефано йде без почестей, і це – дуже сумно. Мабуть, найбільший клуб в історії футболу не цінує легенд, вважає Marca.

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Звісно, після трансферу Роналду Реал придбає не одного, а декілька зіркових виконавців. Флорентіно Перес мріє про нову еру "галктікос", але жоден з футболістів, які приїдуть у Мадрид, не забиватимуть по 50 голів протягом дев'яти сезонів. Зараз таких гравців лише двоє – один поїхав в Турин, а інший ніколи не одягне футболку Реала. Так, королівський клуб отримав за Роналду 100 мільйонів євро, що зовсім непогано, як для 33-річного футболіста, але не для Кріштіану. Легенди – безцінні. В Барселоні це розуміють трохи краще, ніж в Мадриді...

Поразка Роналду

Португалець покинув Реал зовсім не через те, що йому захотілось нових вражень, чи викликів. Припиніть, йому – 33, а сонячний Мадрид – ідеальне місце для його сім'ї. Кріштіану був реально щасливий в Іспанії. "Викурити" Роналду звідси могла лише злість та власне его. Так і сталось... 5-разовий володар "Золотого м'яча" ледь не щодня скаржився на брак любові з боку клубу, який відмовлявся підвищувати йому зарплату до рівня Мессі та, начебто, жодним чином не захищав від настирливих податківців. І ось тут хочеться виступити на захист Флорентіно. Хіба президент вів фінансову звітність португальця та приховував його прибутки?

Роналду образився і пішов – це його право. Однак португалець повинен розуміти, що свій нинішній статус він не здобув самотужки. За його спиною завжди перебував один з найбільших клубів світу та партнери, які грали для нього. Футбол – це колективний вид спорту, а тому Кріштіану навряд чи б добився чогось без Модріча, Рамоса чи Марсело. Роналду не забиватиме в Ювентусі 50 голів за сезон, він не братиме участь у матчі, який забирає найбільшу глядацьку аудиторію світу, а також не бачитиме сонця так часто, як в Мадриді. Його трансфер – це особиста поразка. Зовсім скоро португалець це зрозуміє.

Поразка Ювентуса

В Італії трансфер Роналду вважають угодою століття. В Турин переїжджає чинний володар "Золотого м'яча", що було навіть складно уявити ще декілька років тому. Однак десь так через тиждень, коли пройде ейфорія, Ювентусу доведеться добряче обмізкувати свою фінансову ситуацію. Придбання Роналду потягнуло на 345 мільйонів євро, включаючи зарплату португальця (60 млн на рік з урахуванням податків). Просто божевільні витрати на гравця, якому скоро виповниться 34.

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Кріштіану, звісно, перебуває у чудовій фізичній формі, однак не будемо забувати, що в сезоні 2017/18 він пропустив 17 матчів. Його тіло вимагає регулярного відпочинку, і після переїзду в Італію ротації нікуди не подінуться. Таким чином, виходить, що Ювентус виклав 112 млн євро за футболіста, який вже не зможе провести 50 матчів за сезон. А з роками тіло Роналду точно не молодшатиме...