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Трансфер Роналду в Ювентус: 5-й самый дорогой в истории, суперрекорд по зарплате и дебют против Реала

12:00 311 Читати українською
Трансфер Роналду в Ювентус: 5-й самый дорогой в истории, суперрекорд по зарплате и дебют против Реала
Криштиану Роналду перешел в Ювентус

Ювентус побил все рекорды чемпионата Италии, подписав Криштиану Роналду из Реала. "Футбол 24" объясняет, почему это впечатляет.

Реал Мадрид продал Роналду в Юве за 100 миллионов евро. Однако еще 12 млн туринцы согласились заплатить в качестве платежей солидарности и консультирования перехода. Это самое дорогое приобретение в истории Серии А. Также и крупнейшая сделка за все время существования чемпионата Италии.

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Кроме этого, трансфер Роналду – 5-й самый дорогой в истории футбола. Только Криштиану и Неймар дважды смогли войти в топ-10 самых ценных переходов. Ювентус сравнялся с Реалом и ПСЖ по количеству "золотых" приобретений – по 2, но первенство здесь удерживает Барселона (3).

Криштиану Роналду, Ювентус, Реал, трансфер

Топ-10 самых дорогих трансферов в истории футбола

1. Неймар, 2017 год – Барселона ► ПСЖ, 222 млн евро

2. Килиан Мбаппе, 2018 год – Монако ► ПСЖ, 180 млн евро

3. Филиппе Коутиньо, 2018 год – Ливерпуль ► Барселона, 125 млн евро

4. Усман Дембеле, 2017 год – Боруссия Д ► Барселона, 115 млн евро

5. Криштиану Роналду, 2018 год – Реал Мадрид ► Ювентус, 112 млн евро

6. Поль Погба, 2016 год – Ювентус ► Манчестер Юнайтед, 105 млн евро

7. Гарет Бейл, 2013 год – Тоттенхэм ► Реал Мадрид ,101 млн евро

8. Криштиану Роналду, 2009 год – Манчестер Юнайтед ► Реал Мадрид, 94 млн евро

9. Гонсало Игуаин, 2016 год – Наполи ► Ювентус, 90 млн евро

10. Неймар, 2013 год – Сантос ► Барселона, 88,20 млн евро

Почему от трансфера Роналду потирают руки Манчестер Юнайтед и Ко

Согласно правилам ФИФА, клубы, причастные к развитию футболиста от 12 до 23 лет, получают так называемый платеж солидарности. Итак, от трансфера Роналду в Ювентус португальские Насьональ (0,25% от стоимости сделки между клубами) и Спортинг Лиссабон (2,25%), а также Манчестер Юнайтед (2,5%) получат приятные бонусы. Стоит отметить, что размер процентов увеличиваются с возрастом игрока.

В цифрах это следующие суммы: 2,5 млн евро для Манчестер Юнайтед, 2,25 млн евро для Спортинга и 250 тысяч евро для Насьоналя.

Зарплата Роналду – почти в 4 раза больше предыдущей рекордной в Италии

Криштиану будет зарабатывать в Ювентусе 30 млн евро за сезон. Наибольшая его зарплата в Реале – 21 млн евро, не считая бонусов. Роналду почти в 4 раза уничтожил предыдущий рекорд самого высокооплачиваемого игрока Серии А. Гонсало Игуаин получает почти 8 млн евро в том же туринском клубе.

Пауло Дибала зарабатывает 7 млн ​​евро и опускается на третье место в клубе. Экс-хавбек Шахтера Дуглас Коста получает 6 млн евро. Среди других команд только защитник Милана Леонардо Бонуччи может конкурировать по зарплате с туринцами – 7,5 млн евро. Лучшие бомбардиры чемпионата Италии последних лет Мауро Икарди и Эдин Джеко зарабатывают по 4,5 млн евро.

Уникальный случай в истории футбола – такая сумма за 33-летнего игрока и еще и контракт на 4 сезона. Полностью с налогами соглашение обойдется Юве в более чем 340 млн евро, не считая бонусов. С другой стороны ничего удивительного, ведь это первый за 11 лет обладатель Золотого мяча в Серии А (со времен Кака в Милане). Туринцы не выигрывали Лигу чемпионов уже 22 года. Роналду побеждал в турнире с Манчестер Юнайтед (2008) и Реалом (4 раза). Будет триумф с третьим клубом?

Дебютная игра Роналду будет против Реала?

Очень вероятно, что первый свой матч за Ювентус Криштиану Роналду проведет против уже бывшей команды. Реал и Ювентус сыграют 5 августа в товарищеском матче в рамках Международного кубка чемпионов. Ориентировочное начало – час ночи по Киеву.

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