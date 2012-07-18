Работники FIAT устроят забастовку из-за трансфера Роналду

Работники компании FIAT, которая является спонсором Ювентуса, выразили недовольство покупкой нападающего Реала Криштиану Роналду.

"Это недопустимо, что компания тратит сотни миллионов евро на покупку игрока, пока сотрудники переживают трудные экономические времена. Нам говорят, что наступили тяжелые времена, сокращаются социальные обязательства компании перед сотрудниками, в то же время инвестируются огромные деньги в футболиста.

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Нам говорят затянуть пояса, но разве это справедливо? У нас один работодатель, подобная разница в зарплатах недопустима.

Сотрудники FIAT зарабатывали компании ее сегодняшнее состояние. Нам стоит инвестировать в новые модели автомобилей, что обеспечит будущее тысяч людей, а не одного футболиста.

Компания должна ставить интересы работников на первое место, это должно быть целью. Сегодня это не так, владельцам интереснее мир футбола и развлечений.

По вышеизложенным причинам, с 15 по 17 июля сотрудники компании объявляют забастовку", – говорится в заявлении работников FIAT.

Напомним, трансфер Роналду обошелся Ювентусу в 112миллионов евро, зарплата форварда составит 31 миллион евро в год. FIAT входит в холдинг Exor, являющийся владельцем Ювентуса. Часть стоимости Роналду оплатят за счет резервов завода.