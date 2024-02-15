"До сих пор у всех на слуху трансфер Мудрика в Челси. Все увидели, что это настоящая афера! Это игрок, у которого, кроме действительно хорошей скорости, больше нет никаких качеств. В украинской Премьер-лиге у него было пространство, где он мог разбежаться, а игроки из команд-соперниц не страховали друг друга. Ну, это же украинский чемпионат.

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А начал Мудрик играть в АПЛ – и все. В Англии Михаил такого пространства не имеет. Его манеру игры уже все изучили. Он, оказывается, ничего не может, кроме как просто бегать. И уже ведь сколько времени прошло...

Сейчас Шахтер захотел еще и Судакова продать за 100 миллионов. Нет, уважаемые. Такого больше не получится. После трансфера Мудрика никто в Европе не будет покупать игрока из Шахтера за 100 миллионов. Если кто-то даст 50 миллионов за Судакова, то это будет хорошо", – сказал Сабо в комментарии Sportnews.

Напомним, после продления контракта с Судаковым генеральный директор Шахтера Сергей Палкин на своей странице в Instagram опубликовал совместное фото, которое подписал "150 000 000". Однако, известный журналист Виктор Вацко впоследствии заявил, что в новом контракте Георгия вообще не прописана клаусула.

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