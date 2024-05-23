Клуб Чемпионшипа требует от Баварии компенсацию в 20 млн евро за своего тренера
Руководство Бёрнли установило цену за досрочное расторжение контракта со своим главным тренером Венсаном Компани.
Как информирует Sky Germany, Бернли требует от Баварии 20 миллионов евро за расторжение контракта с Компани – соглашение действует до лета 2028 года. Ранее бельгийский специалист дал Баварии устное согласие возглавить команду – мюнхенцам осталось договориться с самим Бёрнли о компенсации.
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Сообщается, что Бавария предложила Бёрнли сумму в 10 млн евро. Переговоры между двумя клубами продолжаются. Ожидается, что клубы согласуют сделку до конца этой недели.
Напомним, что Бёрнли по итогам сезона 2023/24 вылетел из АПЛ в Чемпионшип.
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