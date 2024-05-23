Как информирует Sky Germany, Бернли требует от Баварии 20 миллионов евро за расторжение контракта с Компани – соглашение действует до лета 2028 года. Ранее бельгийский специалист дал Баварии устное согласие возглавить команду – мюнхенцам осталось договориться с самим Бёрнли о компенсации.

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Сообщается, что Бавария предложила Бёрнли сумму в 10 млн евро. Переговоры между двумя клубами продолжаются. Ожидается, что клубы согласуют сделку до конца этой недели.

Напомним, что Бёрнли по итогам сезона 2023/24 вылетел из АПЛ в Чемпионшип.

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