Эквадорский полузащитник Мэдисон Хулио больше не будет выступать за Александрию, сообщает официальный сайт клуба.

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Стороны договорились о прекращении сотрудничества по обоюдному согласию.

Напомним, 26-летний хавбек присоединился к "желто-черным" в январе 2024 года из Эль Насьоналя (Кито) в статусе свободного агента, подписав контракт до 31 мая 2026 года. За время, проведенное в лагере "горожан", Мэдисон так и не дебютировал за Александрию. Transfermarkt оценивает его в 450 тысяч евро.

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