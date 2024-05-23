Александрия расторгла соглашение с экзотическим легионером – он так и не дебютировал в УПЛ
Команда Руслана Ротаня начала сбрасывать балласт, не дожидаясь завершения сезона. Первой ласточкой стал хавбек Мэдисон Хулио.
Эквадорский полузащитник Мэдисон Хулио больше не будет выступать за Александрию, сообщает официальный сайт клуба.
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Стороны договорились о прекращении сотрудничества по обоюдному согласию.
Напомним, 26-летний хавбек присоединился к "желто-черным" в январе 2024 года из Эль Насьоналя (Кито) в статусе свободного агента, подписав контракт до 31 мая 2026 года. За время, проведенное в лагере "горожан", Мэдисон так и не дебютировал за Александрию. Transfermarkt оценивает его в 450 тысяч евро.
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