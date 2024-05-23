"Футбол 24" продолжает серию программ о жизни украинского футбола на протяжении Независимости – от начала 1991-го и до 2023 года. Смотрите очередное видео на нашем YouTube-канале.

На очереди у нас 1997-й год! Год, самым знаковым событием в котором стали впечатляющие выступления киевского Динамо на евроарене. В рамках Лиги чемпионов команда Лобановского на стадии группового этапа дважды поиздевалась над каталонской Барселоной. Тогда в составе киевлян на полную засиял юный Андрей Шевченко, игра которого поразила скаутов Милана.

Тогдашним тренером сборной Украины был Йожеф Сабо, который пытался вывести команду на ЧМ-1998 во Франции. Этнический венгр, которого московские функционеры называли "фашистом", отличался своенравным характером и часто не прислушивался к главному консультанту первой команды страны – Валерию Лобановскому. Украина вышла из группы со второго места, но в плей-офф не смогла одолеть Хорватию (0:2, 1:1), пропустив балканцев на Мундиаль. А еще в 1997-м родился будущий форвард Жироны Артем Довбик. Подробнее об этом и не только смотрите в новом выпуске на YouTube-канале "Футбол 24".

Ребров лечит эгоизм Шевченко, Динамо "отмылось" для Европы, разборки будущих тренеров сборной