"Дотепер у всіх на слуху трансфер Мудрика в Челсі. Всі побачили, що це справжня афера! Це гравець, у якого, крім дійсно хорошої швидкості, більше немає жодних якостей. В українській Прем'єр-лізі у нього був простір, де він міг розбігтися, а гравці з команд-суперниць не страхували один одного. Ну, це ж український чемпіонат.

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А почав Мудрик грати в АПЛ – і все. В Англії Михайло такого простору не має. Його манеру гри вже всі вивчили. Він, виявляється, нічого не може, окрім як просто бігати. І вже ж скільки часу пройшло...

Зараз Шахтар захотів ще й Судакова продати за 100 мільйонів. Ні, шановні. Такого більше не вийде. Після трансферу Мудрика ніхто в Європі не буде купувати гравця з Шахтаря за 100 мільйонів. Якщо хтось дасть 50 мільйонів за Судакова, то це буде добре", – сказав Сабо у коментарі Sportnews.

Нагадаємо, після продовження контракту з Судаковим генеральний директор Шахтаря Сергій Палкін на своїй сторінці в Instagram опублікував спільне фото, яке підписав "150 000 000". Однак, відомий журналіст Віктор Вацко згодом заявив, що у новому контракті Георгія взагалі не прописана клаусула.

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