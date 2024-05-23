В четверг, 23 мая, Пакета было предъявлено обвинение в нарушении правил ставок FA. Как информирует ВВС, Футбольная ассоциации Англии считает, что бразилец делал ставки на матчи с участием своей команды: против Лестера (0:2, 12 ноября 2022 года), Астон Виллы (1:1, 12 марта 2023 года), Лидса (3:1, 21 мая 2023 года) и Борнмута (1:1, 12 августа 2023 года). В последнем матче играл центральный защитник сборной Украины Илья Забарный.

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Пакета находился под следствием с августа 2023 года. В марте 2024 года Лукас заявил, что он "рад помочь, насколько это возможно" в расследовании потенциальных нарушений правил ставок.

Бразилец отреагировал на это обвинение несогласием. "Я крайне удивлен и расстроен тем, что FА решила предъявить мне обвинение. В течение девяти месяцев я участвовал на каждом этапе расследования и предоставлял всю возможную информацию. Я полностью отрицаю все обвинения и буду бороться изо всех сил, чтобы очистить свое имя. В связи с продолжающимся процессом я не буду давать никаких дальнейших комментариев", – написал Пакета в своём Instagram.

Ранее сообщалось, что видеть Лукаса в составе Манчестер Сити хочет лично Пеп Гвардиола.

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