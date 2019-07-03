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Трансфер Малиновского в Сампдорию сорвался

12:59 319 Читати українською
Трансфер Малиновского в Сампдорию сорвался
Руслан Малиновский / фото: ФК Генк

Украинский хавбек Руслан Малиновский не перейдет в итальянскую Сампдорию.

Как стало известно "Футбол 24" из собственных источников, трансфер Малиновского в Сампдорию не состоится. Стороны не смогли достичь согласия в переговорах.

Малиновский должен стать самым большим трансфером Генка за всю историю, – спортивный директор клуба

Напомним, ранее сообщалось, что игрок сборной Украины близок к переходу в Аталанту, но впоследствии фаворитом в борьбе за Малиновского стала Сампдория.

К слову, в прошлом сезоне в активе украинского хавбека 51 матч за Генк во всех турнирах, где Малиновский забил 16 голов и отдал 16 результативных передач.

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Украинцы за рубежом Руслан Малиновский Руслан Малиновский Генк Генк Италия Трансферы Трансферы Чемпионата Италии Сампдория Сампдория
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