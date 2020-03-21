"Трансфер Лунина в Реал длился 2 года", – Смалийчук раскрыл резонансные детали переговоров и критично оценил роль Шаблия

Украинский агент Олег Смалийчук рассказал о неизвестных аспектах перехода Андрея Лунина в мадридский Реал.

"Я не агент Лунина и никогда им не был. Я просто взял Лунина и трудоустроил его в Реале – по его желанию, с согласия его отца.

Я предложил Лунина в Реал, еще когда он играл за Днепр U-19. Впервые отец Андрея прилетел в Мадрид, когда сын был в Днепре. Тогда уже начался трансфер. Не думайте, что мы встретились, пожали руки и разошлись. Трансфер Лунина в Реал длился 2 года.

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Реал видел один план развития, а Андрей с отцом – другой план. Реал хотел, чтобы он прошел через Кастилью, через дубль. Здесь есть такое принципиальное значение, чтобы футболист год провел в дубле. И тогда, когда ты переходишь в первую команду, тебя уже воспринимают как кантерано. За тебя и болельщики, и пресса, тебя воспринимают воспитанником, на тебе приоритет.

А Лунины не хотели так, они хотели уже играть. Вот Заря вышла в еврокубки, и решили уйти в Зарю. Я был где-то посередине. Убеждал Реал, что не нужно от Лунина отказываться, а Лунина убеждал, что нужно в Реал. Поэтому трансфер и длился 2 года.

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Какова роль Шаблия в этом переходе? Кто-то работает, кто-то приезжает делать селфи – каждый человек выбирает жизненный путь, который считает нужным. Какой процент от трансфера он получил? Я видел документ, где было вписано 5%...

Послушайте, я умею считать свое. Я точно ничего не получил. Вообще ни с одного украинского клуба не взял ни копейки, продавая игроков. Да, Заря мне не заплатила. Реал? Конечно, заплатил", – сказал Смалийчук в интервью ТаТоТаке.

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