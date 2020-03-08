"Не хотели Лунина – жрите": новый тренер Овьедо, испанские СМИ и фаны восхваляют украинца, которого сравнили с политиком

Андрей Лунин выиграл 2-й подряд матч с Овьедо в чемпионате Испании. Вратарь сборной Украины продолжает битву за выживание во втором испанском дивизионе Сегунде.

Лунин снова выдал солидный матч, за что получил самые высокие оценки от испанских СМИ. Не удалось сыграть насухо, но в пропущенном мяче нет его вины. Есть однозначный позитив. Вратарь сборной Украины сначала сыграл свой дебютный сухой матч, а теперь покинул зону вылета. Борьба за выживание в Сегунде закрученная фантастическим образом – 7 и 19 места отделяют какие-то две победы, 6 очков. Альбасете и Депортиво астурийцы опережают лишь благодаря дополнительным показателям.

Лунин и фантастический гол на премию Пушкаша помогли Овьедо выиграть матч за жизнь – украинец с заявкой на Реал

Бывшего стража ворот Днепра и Зари хвалят за успешную игру как на линии, так и на выходах. Большинство испанских СМИ выставили Лунину почти самые высокие баллы. Мадридская газета AS не поскупилась на солидные две звездочки – столько же получили только 3 его партнера, в частности, автор победного чудо-гола Сангальи или защитник Аррибас с его невероятным лидерством по выносам (9). Овьедо завоевал "3 золотых очки", которые могут иметь решающее значение на финише сезона, и в этом большая заслуга нашего голкипера.

"Лунин сыграл очень хорошо – ключевые сейвы после ударов с близкого расстояния и со стандарта. Это обеспечивает безопасность и удовлетворение от его работы. Нетрудно будет сказать, что они все – отличная группа, но вы должны видеть Нерео и Альфонсо (другие вратари команды – прим. "Футбол 24"), как они все работают. На их плечах также своя доля "вины" за этот результат ", – нахваляе трио своих киперов новый главный тренер Овьедо. Дон Хосе Анхель Зиганда, к слову, выиграл больше матчей за свои первые 3 попытки, чем его предшественник за 7 туров в 2020 году.

Блогеры с RadioRO отмечают, что новый наставник привел с собой идеи, которые положительно повлияли на звезду сборной Украины. Основа философии Зиганда – солидная защита прежде всего, а потом все остальное. За несколько недель команда пережила настоящую метаморфозу. Если раньше Лунин вынужден был вмешиваться в игру минимум 5 раз, то теперь "живет в спокойствии". С другой стороны этот тренер заряжает своих ребят на то, чтобы быть героями. "Никакого перемирия", – такими словами на учебной доске Зиганда подытожил победу над Эстремадурой. Команда должна преодолевать ничейный синдром, который не давал двигаться вперед в первые месяцы нового года.

Фанатский портал отмечает, что соперник пытался растянуть прочную оборону астурийцев с помощью бесконечных подач и прострелов с флангов. Однако "замечательный Лунин всегда действовал безопасно и вычищал почти каждый мяч, который добирался в его владения". Несколько "больших сейвов" и блестящее выступление украинца. Ведь Андрей поразил не только сейвами, но и тем, "насколько хорошо читал игру, руководил темпом и давал ощущение безопасности".

Довольно противоречивы утверждения о том, что у украинца теперь значительно меньше работы, ведь на этот раз он парировал 4 удара соперника. Однако его подхватили и фанаты в Твиттере, одним из самых популярных постов которых стал такой: "С приходом Зиганды на тренерский мостик Лунин работает меньше, чем глава партии Vox (испанские ультраправые популисты, которые недавно впервые попали в парламент, – прим." Футбол 24 " ) в Куэнке".

Con ziganda en el bancu del oviedo, lunin trabaja menos qe un concejal de vox en la cuenca — Gerar (@gerardiaz75) March 7, 2020

А вот фанаты Вальядолида снова жалуются на Масипа, к троллингу которого присоединились инчас мадридского Реала. Экс-голкипер Барселоны смог только отбить мяч руками в ворота после похожего штрафного, в котором украинский вратарь стал героем. Кроме того, страж ворот наошибался в других эпизодах, а клуб Роналдо скушал от Атлетика 4 гола на своем поле.

"И Лунин в Овьедо. Ахахаха. Не хотели Лунина, жрите Масипа. Единственное, в чем можно обвинить Серхио – игнор Лунина. С Масипом дела плохи не с этого года, а с прошлого. Вальядолид страдал с этим вратарем, когда в их команде был чемпион мира U-20 и золотая перчатка Мундиаля, которому не дали ни единого шанса. Что ж, теперь пожинают то, что посеяли. Масип лучше Лунина, говорили они". Не обошлось и без привычного сарказма в сторону команд, которые не верят в возможности украинца: "Дон Андрей Лунин, какой сюрприз".

"У нас есть вратарь, овьедистас. Ибо, слава Богу, Лунин пошел в клуб, где он играет, и болельщики ценят его. Это пригодится".

Boh, menos mal Lunin fue a parar a un club donde juega y la afición le valora, le vendrá muy bien. https://t.co/gQE5qaJGEW — Klaus (@Klose_RM) March 8, 2020

Солидарны с этими мыслями и региональные издания Испании. La Voz de Asturias только Сангальи выписал высший балл (10), чем Лунину (8): "Убедителен. Несмотря на пропущенный гол, при котором мало что мог возразить, украинский вратарь продолжает множить хорошие выступления за Овьедо. Он перерезал почти все угрозы, безопасно действуя в воздушных дуэлях и выдав два отличных сейва до перерыва и однажды выручив после".

Eldesmarque так же выше оценил одного Сангальи, а наш кипер получил те же 8 баллов: "Хорошо поставленная ​​оборонная игра Овьедо в первом тайме заставила его оставаться незамеченным. Во втором тайме он выдал чрезвычайный сейв после того, как сопернику удалось перебросить стенку".

За первые 9 туров в испанской трясине Лунин потянул 30 выстрелов. Не справился 10 раз, так что наиграл на показатель в 75% парированных ударов. За игру против Эстремадуры он получил InStat Index (265), выше среднего по сезону и на 17 пунктов лучше чем даже балл за его единственный сухой матч, который прошел неделю назад. Упомянутый статистический портал также оценил его вторым лучшим в команде по итогам уикенда.

Лунин контактировал с боссом Реала: украинец опередил Кепу и Доннарумму, но ждет окончательный вердикт Зидана