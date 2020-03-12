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Лунин как ошибка Роналдо: украинец заставляет кусать локти руководство Вальядолида

13:42 423 Читати українською
Лунин как ошибка Роналдо: украинец заставляет кусать локти руководство Вальядолида
Лунин готовится к очередной игре

Андрей Лунин возродился в Овьедо. Он проводит блестящие матчи и заставляет сожалеть свой бывший клуб.

Украинский голкипер демонстрирует приличный уровень в Овьедо, а вот его недавний конкурент Жорди Масип понемногу разочаровывает поклонников Вальядолида. Ужасная ошибка экс-вратаря Барсы стоила "пуселас" разгромного поражения от Атлетика. Раскаивается ли Роналдо и компания, отпустив Лунина, "Футбол 24" узнал в приближенного к руководству кастильско-леонского клуба источника.

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"Клуб поддерживает Масипа, но уже не так сильно как раньше. Я почувствовал, что руководство сожалеет из-за Лунина, хотя этого никогда не признают публично. Они задумывались над правильностью своего решения (отпустить Лунина, - прим.ред), смотря на успешные выступления украинца в Овьедо", – отмечает источник.

Напомним, что Лунин не провёл за Вальядолид ни одного матча в Ла Лиге 2019/20. Главный тренер команды Серхио Гонсалес делал безапелляционную ставку на Масипа, который нередко "привозил" решающие мячи. Очередной длительный застой украинца после Леганеса не устраивал мадридский Реал. "Бланкос" досрочно расторгли соглашение с дружественным клубом и отправили Андрея в Сегунду, где тот наслаждается регулярной практикой.

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