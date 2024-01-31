Валенсия сделала Севилье официальное предложение по нападающему Рафе Миру. Об этом информирует инсайдер Фабрицио Романо. Согласно источнику, "лос чес" предложили андалузцам вариант с арендой, которая подразумевает право приобретения игрока. Технические директоры Валенсии Хавьера Солис и Мигель Анхель Корона отправили Севилье официальный запрос и в настоящее время ждут от "нервион" ответа. Переговоры в настоящий момент времени находятся в самом разгаре.

Довбик стал претендентом на очередную награду в Испании

Мир не имел стабильной игровой практики в Севилье, тем не менее, в последних двух сезонах считался джокером команды. В этом сезоне результативность Рафы снизилась до 2 голов в 15 матчах Ла Лиги. Очевидно, этим потенциальным усилением Валенсия хочет закрыть проблемную позицию центрфорварда – Роман Яремчук не оправдал ожиданий, забив лишь 1 гол в 15 матчах чемпионата.

Кто возглавит Барселону после Хави – "ограбление" Зинченко, сенсационный камбек Моуринью или повтор трюка с Гвардиолой