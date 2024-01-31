"Даже победа в Лиге чемпионов не изменит моего решения". Главный тренер Барселоны Хави Эрнандес анонсировал уход из клуба после завершения сезона 2023/24. По словам легенды "Блаугранас", он устал от постоянного давления и не хочет быть проблемой для клуба.

Соответственно, у Барсы есть около 4-х месяцев, чтобы найти преемника Хави до старта нового сезона. В прессе уже появились имена нескольких кандидатов. "Футбол 24" совместно с партнером HLIBNY DAR пытается залезть в голову Жоану Лапорте и найти нового тренера для Барселоны, которая проводит сезон 2023/24 очень посредственно.

Рафаэль Маркес

Сценарий, который в свое время принес Барселоне немало трофеев и статус лучшей команды мира. В 2008-м Жоан Лапорта решил дать шанс тогда еще молодому тренеру Хосепу Гвардиоле в первой команде. Тренерский опыт Пепа на тот момент ограничивался лишь одним годом в Барсе Б, но президент "блаугранас" рискнул и не прогадал.

Учитывая непростое финансовое положение клуба, не следует исключать, что руководство Барселоны летом пойдет тем же путем. Именно Рафу Маркеса – наставника Барселоны Б – считают одним из кандидатов на должность. Сам 44-летний мексиканец уже заявил, что готов воспользоваться шансом мечты, но испанские СМИ утверждают, что вероятность повторения "сценария Гвардиолы" невелика именно из-за незначительного тренерского опыта Рафаэля, который возглавляет молодежку Барсы с 2022 года.

Несмотря на это, назначение именно Маркеса все же не стоит исключать – особенно если Лапорте не удастся договориться с более именитым наставником.

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Микель Артета

Довольно неожиданно одним из претендентов на вскоре вакантный пост стал наставник Александра Зинченко в Арсенале. На днях испанские СМИ сообщили, что Микель Артета якобы рассматривает вариант с уходом из Арсенала уже после завершения текущего сезона. Тренер "канониров" сразу заверил, что это фейк, однако слухи о его возможном приходе в Барселону возникали и раньше, ведь Лапорта является его большим поклонником.

В 2021 году – еще до выборов президента Барселоны – Артета был одним из кандидатов на должность главного тренера в случае победы Лапорты и провала Рональда Кумана, возглавлявшего тогда "сине-гранатовых". В итоге Жоан победил, Куман провалился, но Артета в Каталонию так и не приехал.

В свое время Микель-футболист, являющийся воспитанником Барселоны, так и не получил шанса в первой команде. Может быть, этот шанс наступит уже в роли тренера? Правда, для этого Барса будет вынуждена не только убеждать Микеля, но и платить Арсеналу – контракт испанца рассчитан до лета 2025-го.

Тьягу Мотта

Именно в Барселоне нынешний наставник Болоньи начинал европейскую карьеру футболиста, а за первую команду "сине-гранатовых" сыграл почти 150 матчей в период с 1999 по 2007 год. Игровая схема 4-3-3, обычно используемая итальянцем бразильского происхождения, импонирует руководству Барселоны.

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Болонья под руководством 41-летнего Мотты стала одним из открытий сезона 2023/24, хоть и несколько сдала в последних матчах. Несмотря на это, "россоблу" все еще претендуют на еврокубковые места (а то и финиш в топ-4). У Мотты хорошие отношения с Деку, а летом его контракт с итальянским клубом подходит к концу. Барселоновское прошлое, отсутствие необходимости платить компенсацию, наличие определенных успехов и перспектива – чем не вариант?

Ханс-Дитер Флик

Бывший главный тренер Баварии находится без работы после провала в сборной Германии, которую готовил к домашнему чемпионату Европы-2024, но из-за серии неудачных результатов был уволен. Жоан Лапорта хотел пригласить немецкого тренера еще в 2021 году. Флик, выигравший с Баварией ЛЧ 2019/20, отклонил предложение "блаугранас", после чего Барса остановила свой выбор в пользу Хави.

Сейчас Лапорта вернулся к кандидатуре немца, который считается одним из главных претендентов на должность. Немецкие инсайдеры утверждают, что 58-летний Флик очень заинтересован в работе в Барселоне. Ханс-Дитер якобы не прочь впервые в карьере попробовать свои силы за пределами Германии.

Роберто Де Дзерби

В списке Барселоны оказался и бывший тренер Шахтера. Спортивный директор "блаугранас" Деку рассматривает вариант с Роберто Де Дзерби, успешно проведшим свой первый год в Брайтоне. Как утверждает Marca, итальянец полностью соответствует профилю тренера, которого хотят видеть на Камп Ноу – молодой, энергичный, с опытом работы в Европе и менталитетом победителя.

Правда увидеть Де Дзерби в роли наставника Барселоны будет непросто. У итальянца долгосрочный контракт с Брайтоном – до лета 2026 года. Английский клуб хочет продлить соглашение еще на сезон, прописав отступные на сумму 20 миллионов фунтов. Это значительно уменьшает вероятность потенциального союза Роберто и Барсы – финансовая ситуация каталонского клуба далеко не та, чтобы платить большие деньги еще и за тренера.

Сержиу Консейсау

Один из главных плюсов 49-летнего португальца – его доступность. Летом 2024-го у Сержиу Консейсау истекает контракт с Порту, поэтому Барселоне, которая испытывает серьезные финансовые трудности, не придется платить отступные.

Пока еще наставник "драконов" не имеет так называемого "ДНК Барселоны", но он зарекомендовал себя успешной работой в португальском гранде, который возглавляет уже седьмой год. Под руководством Консейсау Порту выходил в четвертьфинал ЛЧ, а в групповом турнире 2023/24 дал бой "сине-гранатовым", проиграв два матча с минимальным счетом.

В пользу Консейсау играет и то, что он хорошо знаком с Деку – нынешним спортивным директором Барселоны. Они были частью той команды Жозе Моуринью, которая сенсационно выиграла ЛЧ 2003/04 (правда, Сержиу покинул клуб посреди сезона). Более того, их интересы представляет общий агент. Жорже Мендеш уже поспособствовал приходу в Барселону португальцев Жоау Фелиша и Жоау Канселу, поэтому не стоит исключать, что его сотрудничество с каталонцами будет продолжено уже на другом уровне.

Иманоль Альгуасиль

Успешная работа тренера в Реал Сосьедад привлекла внимание Барселоны еще до сообщения Хави о предстоящей отставке. По информации Жерара Ромеро, Барселона вела переговоры с 52-летним баскским наставником еще несколько недель назад. Иманоль считается едва ли не идеальным кандидатом для Лапорты с точки зрения "цена-качество". Барса уже рассматривала его в 2020 году, но тогда остановила свой выбор в пользу Рональда Кумана. Действующий контракт тренера с Реал Сосьедадом рассчитан до лета 2025-го.

Тренерский опыт Альгуасиля ограничивается исключительно работой в Сан-Себастьяне. Он возглавил первую команду в конце 2018 года, а под его руководством Реал Сосьедад постоянно прогрессирует. Команда регулярно играет в еврокубках, а по итогам сезона 2022/23 квалифицировалась в Лигу чемпионов. Баски даже выиграли группу, опередив Интер, а в 1/8 финала сыграют против ПСЖ.

Жозе Моуринью

Недавно португальский тренер был уволен из Ромы, потерпев очередной болезненный удар по своим амбициям. "Особенный" за почти три года работы в Вечном городе так и не смог вывести римскую команду в Лигу чемпионов, а серия неудачных результатов в сезоне 2023/24 побудила руководство клуба досрочно попрощаться с именитым тренером.

В свое время 61-летний Моуринью уже работал в системе Барселоны. Но неудачи последних лет и прежняя работа в Реале практически исключают возможность назначения португальца, хотя отвергать такое развитие событий на все 100% все же не стоит. В пользу Жозе играет разве что имя (и то в последнее время значительно пострадало) и то, что он безработный. Ну и для самого Моуринью это был бы едва ли не последний серьезный шанс доказать, что он все еще не "сбитый летчик".

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