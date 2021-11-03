"Думаю, что переход состоится в 2022 году. В контракте Холанда с Боруссией есть пункт выкупа. Весь пакет с зарплатой за пять лет и гонорарами агентов, вероятно, составит от 250 до 300 миллионов евро.

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Вряд ли его купит Бавария. Даже если бы у мюнхенцев были такие деньги, они бы этого не сделали. Если бы в Германии кто-то платил одному игроку 50 млн в год, то начался бы настоящий ад. Я думаю, что деньги не будут его приоритетом при выборе следующего клуба", – цитирует Штрута Süddeutsche Zeitung.

Напомним, претендентами на Холанда считаются оба Манчестера, Челси, Реал и ПСЖ. В 10 матчах текущего сезона бомбардир Борусии Д забил 13 голов и отдал 4 результативных передачи.

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