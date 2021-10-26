У мадридского Реала есть просто космические планы на летнее трансферное окно. Кроме Килиана Мбаппе, в столице Испании может оказаться и Эрлинг Холанд.

Форвард ПСЖ Килиан Мбаппе станет игроком Реала, утверждает журналист Джанлука Ди Марцио. У сторон уже есть согласованный контракт, который планируют подписать не раньше февраля.

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Решение 22-летнего француза по поводу перехода в мадридский клуб является окончательным и только что-то невероятное может заставить Килиана передумать. Мбаппе достанется "сливочным" совершенно бесплатно, ведь его соглашение с ПСЖ завершается в конце текущего сезона.

По информации Ди Марцио, Реал хочет подписать еще и Эрлинга Холанда из Боруссии Дортмунд. Эти два трансфера приоритетны для Флорентино Переса летом 2022 года. 21-летнего бомбардира можно будет приобрести, заплатив "шмелям" отступные в 75 миллионов евро.

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