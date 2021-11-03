"Думаю, що перехід відбудеться в 2022 році. У контракті Холанда з Борусією є пункт викупу. Весь пакет із зарплатою за п'ять років та гонорарами агентів, ймовірно, складе від 250 до 300 мільйонів євро.

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Навряд його купить Баварія. Навіть якби у мюнхенців були такі гроші, вони б цього не зробили. Якби у Німеччині хтось платив одному гравцю 50 млн на рік, то розпочалося б справжнє пекло. Я думаю, що гроші не будуть його пріоритетом під час вибору наступного клубу", – цитує Штрута Süddeutsche Zeitung.

Нагадаємо, претендентами на Холанда вважаються обидва Манчестери, Челсі, Реал і ПСЖ. У 10 матчах поточного сезону бомбардир Борусії Д забив 13 голів та віддав 4 результативні передачі.

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