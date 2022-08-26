Трансфер Довбика в Салернитану оказался под угрозой срыва из-за победителя ЛЧ
Форвард СК Днепр-1 может не переехать в Серию А. Салернитана, которая интересуюется украинцем, нашла звездную альтернативу.
Недавно сообщалось, что 25-летний нападающий сборной Украины близок к переезду в Серию А. Но время истекает, а до закрытия трансферного окна осталось меньше недели.
Довбик загадочно ответил о возможном трансфере в Серию А
Салернитана начала поиск альтернативы Довбику. В поле зрения итальянцев попал Миши Батшуайи – форвард сборной Бельгии, права на которого до сих пор принадлежат Челси. В прошлом сезоне нападающий отыграл в аренде за Бешикташ, а сейчас вернулся в Лондон, где на него не очень рассчитывают.
Именно победитель ЛЧ 2020/21 составит своеобразную конкуренцию Довбику за место в Салернитане. Итальянский клуб подпишет только одного из них, сообщает TMW со ссылкой на Corriere dello Sport.
Половина прав на Артема до сих пор принадлежит датскому Митьюлланду, поэтому СК Днепр-1 получит от потенциального трансфера Довбика всего 50% от суммы. Долгое время фаворитом в борьбе за украинца называли другой итальянский клуб – Торино. Слухи связывали лучшего бомбардира УПЛ 2021/22 и с Динамо, однако в Киеве открестились от возможного подписания форварда сборной Украины.
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